Более 20 сантиметров снега выпало в Ростове 2 февраля

Более 20 сантиметров снега выпало в Ростове-на-Дону 2 февраля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.
Уборку и обработку противогололедными материалами на улицах донской столицы начали вчера днем. Тогда задействовали 119 машин и 400 дворников, и это без учета уборщиков управляющих компаний. Потом количество коммунальной техники увеличили до 182 единиц.
— Расчистка проводилась несколько раз, но, к сожалению, вечерних пробок избежать не удалось. Ситукация осложнялась интенсивностью осадков и плотным дорожным движением, — отметил Александр Скрябин.
Работы велись всю ночь. Сгребание снега, по словам главы города, выполнили на основных и второстепенных улицах. Сейчас прожолжается посыпка противогололедными материалами и расчистка дорог.
Напомним, сегодня в муниципальных школах и детсадах Ростова ввели свободное посещение.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.