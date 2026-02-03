Вылетевший из «Лады» на дорогу омич стал мемом

На Левобережье Омска в минувший понедельник, 2 февраля 2026 года, случилось ДТП с участием автомобиля «Лада», предположительно водитель которой по ходу аварии вылетел из машины на дорогу, а потом спешно покинул ее. Всего в ДТП столкнулись три автомобиля. Произошедшее на перекрестке улиц Взлетной и Крупской попало на запись видеорегистратора, которую опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Омск». Там видно, как мужчина вылетает на дорогу с водительского сиденья, а затем спешно покидает дорогу.