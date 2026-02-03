В Динском районе реконструировали парк

Парк находится в границах улиц Ставского, Ленина и Луначарского. На территории уложили плитку, безопасное резиновое покрытие, смонтировали новую систему освещения, детскую и спортивную площадки, зону воркаут. Кроме того, в парке создали закольцованную беговую дорожку.