В Динском районе реконструировали парк. Общественную территорию в станице Васюринской обновили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Парк находится в границах улиц Ставского, Ленина и Луначарского. На территории уложили плитку, безопасное резиновое покрытие, смонтировали новую систему освещения, детскую и спортивную площадки, зону воркаут. Кроме того, в парке создали закольцованную беговую дорожку.
В парке установили лавочки, перголы, шезлонги, качели и построили скейт-парк.
«При проведении комплексного озеленения общественного пространства с высадкой деревьев и кустарников здоровые насаждения были максимально бережно сохранены», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
Напомним, в 2025 году на Кубани обновили 150 парков, скверов и набережных.