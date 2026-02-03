Найден новый элемент у бактерии, собирающей свет с помощью антенн

«В новой работе ученые исследовали комплекс, выделенный из штамма бактерии Ectothiorhodospira haloalkaliphila с нарушенным синтезом каротиноидов. К удивлению ученых, в структуре антенны обнаружилась электронная плотность, которая указывала на то, что пигмент-каротиноид там все же есть. Дальнейший анализ показал, что в таких комплексах находится бесцветный каротиноид — предшественник окрашенного варианта. Полученный результат подтверждает, что эти пигменты, по-видимому, являются неотъемлемым элементом комплекса LH2, необходимым для выживания бактерии», — сообщили ТАСС в научном центре.