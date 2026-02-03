«Более 64% заболевших — дети». Минздрав сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРИ в Беларуси

Министерство здравоохранения зафиксировало рост заболеваемости гриппом и ОРИ в Беларуси, сообщили в пресс-службе ведомства.
Рост заболеваемости зафиксирован на неделе с 26 января по 1 февраля. Заболевших стало на 18% больше в сравнении с предыдущей неделей.
— Из всех заболевших — 64,6% дети, — прокомментировали в Минздраве.
Лабораторный мониторинг свидетельствует о том, что в Беларуси продолжается циркуляция возбудителей негриппозных ОРИ: метапневмовирусов, РС-вирусов, риновирусов, аденовирусов, сезонного коронавируса, вирусов парагриппа, бокапарвовирусов, вируса SARS-CoV-2. Кроме того, стала отмечаться активная циркуляция вирусов — гриппа A, в основном, вируса «гонконгского гриппа» (H3N2).
В Минздраве подчеркнули, что все организации здравоохранения обеспечены необходимыми лекарствами для лечения гриппа и коронавируса. Также в медучреждениях есть необходимое дыхательное и кислородное оборудование, аппаратура контроля динамики состояния, запас средств индивидуальной защиты.
— В сокращении риска возникновения и распространения гриппа и ОРИ важное значение имеют профилактические мероприятия, — заключили в Минздраве.
Ранее в Минздраве говорили о том, что эпидемиологи ждут подъем заболеваемости гриппом и ОРИ в Минске после 10 февраля.
Напомним, из-за морозов Минздрав перевел стационарную и скорую помощь в Беларуси в режим повышенной готовности к ЧС.
