«Более 64% заболевших — дети». Минздрав сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРИ в Беларуси

В Минздраве подчеркнули, что все организации здравоохранения обеспечены необходимыми лекарствами для лечения гриппа и коронавируса. Также в медучреждениях есть необходимое дыхательное и кислородное оборудование, аппаратура контроля динамики состояния, запас средств индивидуальной защиты.