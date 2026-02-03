Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршруты автобусов «Москва — область» могут скорректировать в Химках

Маршруты пригородных автобусов могут скорректировать в городском округе Химки из-за дорожной обстановки, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Freepik

«В связи с дорожной обстановкой в городском округе Химки трассы пригородных маршрутов “Москва — область” могут быть скорректированы», — говорится в сообщении.

Пассажиров попросили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.