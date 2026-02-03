Маршруты автобусов «Москва — область» могут скорректировать в Химках

«В связи с дорожной обстановкой в городском округе Химки трассы пригородных маршрутов “Москва — область” могут быть скорректированы», — говорится в сообщении.
Пассажиров попросили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
Маршруты пригородных автобусов могут скорректировать в городском округе Химки из-за дорожной обстановки, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В связи с дорожной обстановкой в городском округе Химки трассы пригородных маршрутов “Москва — область” могут быть скорректированы», — говорится в сообщении.
Пассажиров попросили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.