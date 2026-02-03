В Новосибирске студентка медколледжа подала в суд из-за правил внутреннего распорядка

Студентка медицинского колледжа в Новосибирске обратилась в суд, заявив, что внутренние правила учебного заведения нарушают права учащихся и федеральное законодательство.
Как следует из материалов районного суда, девушка поступила в медицинский колледж на специальность «Лечебное дело» в августе 2024 года. В начале 2025 года она пропустила часть практических занятий по уходу за пациентами из-за работы, а также получила замечания за маникюр — длинные ногти с декоративным покрытием.
В результате у студентки образовалась академическая задолженность, после чего колледж не допустил её к зачетам, экзаменам и практике. Впоследствии она была отчислена. В настоящее время в суде рассматривается отдельное дело о её восстановлении в учебном заведении.
Истец утверждает, что могла освоить образовательную программу самостоятельно с использованием учебников и онлайн-ресурсов и была готова подтвердить знания на экзаменах. По её мнению, недопуск к аттестации из-за посещаемости нарушает конституционное право на образование.
В иске студентка просит признать отдельные положения внутренних документов колледжа незаконными и обязать учебное заведение допустить её к сдаче зачетов и экзаменов. Отмечается, что это уже второй иск той же заявительницы: ранее она оспаривала приказ об отчислении и требовала компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.