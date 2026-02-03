Омича оштрафовали за вождение каршеринга в пьяном виде

Суд, изучив условия договора аренды, установил, что за подобные действия, включая эвакуацию транспорта, предусмотрен штраф. В итоге с ответчика было взыскано свыше 62 тысяч рублей. В эту сумму вошли задолженность по самой аренде, назначенный договором штраф и убытки, понесённые компанией. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.