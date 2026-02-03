Омича оштрафовали за вождение каршеринга в пьяном виде

Кировский районный суд Омска обязал местного жителя выплатить крупную сумму за нарушение правил каршеринга.
Мужчина был признан виновным в управлении автомобилем Chery в состоянии опьянения в октябре 2023 года в городе Зеленодольске Республики Татарстан. При этом он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Машина, арендованная у компании, была задержана и отправлена на штрафстоянку.
Суд, изучив условия договора аренды, установил, что за подобные действия, включая эвакуацию транспорта, предусмотрен штраф. В итоге с ответчика было взыскано свыше 62 тысяч рублей. В эту сумму вошли задолженность по самой аренде, назначенный договором штраф и убытки, понесённые компанией. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
