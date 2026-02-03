Жительница Калининграда пожаловалась в мэрию на розовую бочку на одной из улиц — она ей не понравилась

«Посмотреть на эту бочку на место выехал сотрудник комитета муниципального контроля, он зафиксировал, что бочка расположена на придомовой территории. А поскольку городские полномочия на частных придомовых территориях заканчиваются, то наш коллега сам связался с местной управляющей компанией, представители которой заверили, что бочку демонтируют до 16 февраля», — говорится в сообщении.