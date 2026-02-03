Мошенники создали очередной фейковый аккаунт губернатора Александра Гусева

Мошенники создали в Telegram поддельный профиль губернатора Воронежской области Александра Гусева. Об этом предупредили в пресс-службе правительства региона 2 февраля. Власти пояснили, что злоумышленники используют фото из открытых источников, чтобы втереться в доверие к гражданам. В правительстве официально заявили, что ни губернатор, ни его заместители никогда не совершают личные звонки и не делают рассылки гражданам через мессенджеры. Любое подобное обращение — дело рук преступников.