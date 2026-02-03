В Ростове собираются купить 24 троллейбуса

Решение о том, будет ли финансирование, пока не принято. На линию в Ростове выходит от 12 до 17 троллейбусов. Это существенно меньше, чем в 2023 году — тогда их было более 40. С декабря 2025 года активисты собирают подписи за закупку нового подвижного состава. В 2020 году власти Москвы передали Ростову 60 ранее работавших в столице троллейбусов, а также были закуплены 20 новых машин.