В Ростове собираются купить 24 троллейбуса

В Ростове-на-Дону хотят закупать 24 троллейбуса, отремонтировать трансформаторные подстанции и контактную сеть. Об этом сообщает профильный портал «Ростовский Городской Транспорт» со ссылкой на слова первого заместителя главы города Владимира Иванова.
«Для обновления троллейбусной инфраструктуры города Ростова-на-Дону в адрес министерства транспорта Ростовской области в декабре 2025 года направлено ходатайство о финансировании реконструкции объектов инфраструктуры с использованием облигаций государственного предприятия ДОМ.РФ», — пояснил замглавы города.
Решение о том, будет ли финансирование, пока не принято. На линию в Ростове выходит от 12 до 17 троллейбусов. Это существенно меньше, чем в 2023 году — тогда их было более 40. С декабря 2025 года активисты собирают подписи за закупку нового подвижного состава. В 2020 году власти Москвы передали Ростову 60 ранее работавших в столице троллейбусов, а также были закуплены 20 новых машин.