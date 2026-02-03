Тариф на газ в Молдове для потребителей резко снизили почти на 14 процентов: Теперь 14,43 лея за кубометр вместо прежних 16,74 лея — владельцы «автономок» счастливы

Газ по 14,43 лея: ANRE утвердило новый тариф на газ в Молдове для потребителей.
Национальное агентство по регулированию в энергетике снизило тариф на газ для населения на 13,8%.
Теперь кубометр стоит 14,43 лея вместо прежних 16,74 лея.
Решение объясняют снижением закупочных цен на топливо, что должно немного облегчить нагрузку на кошельки граждан в разгар отопительного сезона.
