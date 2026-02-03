Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Новосибирской области выросла на 13,8%

Для профилактики заражения и поддержания здоровья эпидемиологи советуют соблюдать базовые правила гигиены. К ним относятся регулярное мытье рук, использование антисептиков, частое проветривание жилых и рабочих помещений, а также проведение влажной уборки. В местах скопления людей рекомендуется использовать медицинские маски, избегать тесных контактов с теми, у кого есть симптомы болезни, и в целом придерживаться здорового образа жизни для укрепления иммунитета. Эти простые меры позволяют значительно снизить риски заболевания и его распространения.