Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Новосибирской области выросла на 13,8%

На территории Новосибирской области в период с 26 января по 1 февраля отмечен сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По данным оперативного мониторинга, прирост числа заболевших составил 13,8% по сравнению с предыдущей неделей. Специалисты подчеркивают, что циркулирующие штаммы гриппа входят в спектр действия сезонной вакцины, подтверждая ее эффективность, сообщает Роспотребнадзор по Новосибирской области.
Медики настоятельно рекомендуют жителям региона не заниматься самолечением и обращаться за профессиональной помощью при первых же симптомах заболевания, таких как насморк, кашель, повышение температуры, озноб или общее недомогание. Важным элементом защиты общества от распространения инфекции является сознательность заболевших: при появлении признаков ОРВИ следует отказаться от посещения работы, учебы и массовых мероприятий.
Для профилактики заражения и поддержания здоровья эпидемиологи советуют соблюдать базовые правила гигиены. К ним относятся регулярное мытье рук, использование антисептиков, частое проветривание жилых и рабочих помещений, а также проведение влажной уборки. В местах скопления людей рекомендуется использовать медицинские маски, избегать тесных контактов с теми, у кого есть симптомы болезни, и в целом придерживаться здорового образа жизни для укрепления иммунитета. Эти простые меры позволяют значительно снизить риски заболевания и его распространения.