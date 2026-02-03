В Омске модернизируют ТЭЦ-4 для повышения надёжности энергоснабжения

Правительство Российской Федерации утвердило перечень проектов по механизму модернизации ТЭС (КОММОД) на 2029−2031 годы. В него вошёл проект АО «ТГК-11» по модернизации турбоагрегата на Омской ТЭЦ-4.
Модернизация генерирующего оборудования ТЭЦ-4 призвана повысить надёжность энергоснабжения жилого фонда и промышленного сектора Омска, а также улучшить энергоэффективность станции за счёт снижения удельного расхода топлива. По проекту установленная мощность турбоагрегата составит 50 МВт.
«Повышение надёжности работы оборудования ТЭЦ-4 имеет важное значение, поскольку станция снабжает электроэнергией жилой фонд и ключевые для региона предприятия нефтехимической отрасли. Объём инвестиций — порядка трёх млрд рублей. Поставка мощности запланирована на 2029 год», — отметил технический директор Омской ТЭЦ-4 Виктор Понкрашин.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко на пресс-конференции говорил о совместной работе по модернизации энергетики региона с участием федерального центра, а также компаний Интер РАО и Газпром.
Новый проект станет для АО «ТГК-11» пятым, реализуемым в рамках программы КОММОД: ранее компания завершила два проекта по модернизации турбоагрегатов на ТЭЦ-4. Сейчас продолжаются работы ещё на двух турбоагрегатах — на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5; их планируют завершить в 2026 году.