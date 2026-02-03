В Омске модернизируют ТЭЦ-4 для повышения надёжности энергоснабжения

Новый проект станет для АО «ТГК-11» пятым, реализуемым в рамках программы КОММОД: ранее компания завершила два проекта по модернизации турбоагрегатов на ТЭЦ-4. Сейчас продолжаются работы ещё на двух турбоагрегатах — на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5; их планируют завершить в 2026 году.