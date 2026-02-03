Более 70 спецмашин задействовали при уборке снега на трассах Ростовской области

Более 70 единиц техники обеспечивали проезд по федеральным трассам Ростовской области в минувшие сутки. Об этом утром 3 февраля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Снег расчищали 72 единицы техники, во время противогололедной обработки израсходовали 2259 тонн пескосоляной смеси.
— Сегодня работы продолжаются. Для очистки остановок, пешеходных дорожек, знаков и барьерного ограждения задействовали около 40 человек, — отмечают в дорожном агентстве.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки снег на Дону не ожидается, но температура воздуха в отдельных районах может опуститься до −23 градусов. За состоянием проезжей части в круглосуточном режиме следят при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля.
Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными. Нужно соблюдать ПДД, а также придерживаться безопасной скорости. Не следует мешать работе дорожной техники.
В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться за помощью по номеру «112» или по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в Ростовской области.
