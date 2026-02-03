Более 70 спецмашин задействовали при уборке снега на трассах Ростовской области

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки снег на Дону не ожидается, но температура воздуха в отдельных районах может опуститься до −23 градусов. За состоянием проезжей части в круглосуточном режиме следят при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля.