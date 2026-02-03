Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 70 спецмашин задействовали при уборке снега на трассах Ростовской области

На Дону продолжается расчистка и обработка трасс, ожидается похолодание до −23 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Более 70 единиц техники обеспечивали проезд по федеральным трассам Ростовской области в минувшие сутки. Об этом утром 3 февраля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Снег расчищали 72 единицы техники, во время противогололедной обработки израсходовали 2259 тонн пескосоляной смеси.

— Сегодня работы продолжаются. Для очистки остановок, пешеходных дорожек, знаков и барьерного ограждения задействовали около 40 человек, — отмечают в дорожном агентстве.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки снег на Дону не ожидается, но температура воздуха в отдельных районах может опуститься до −23 градусов. За состоянием проезжей части в круглосуточном режиме следят при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля.

Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными. Нужно соблюдать ПДД, а также придерживаться безопасной скорости. Не следует мешать работе дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться за помощью по номеру «112» или по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.