Составлен антитоп районов Новосибирска по уборке снега зимой 2026 года

Любовь Тютякина уже два месяца не может добиться уборки улицы Якушева. «Улица между Зыряновской 55 и автотранспортным колледжем как была с колеёй, льдом, кашей из снега — так и стоит. Там уже не проехать и не пройти», — пишет она. Администрация в ответ сообщила, что замечания переданы в МКУ «Октябрьское» для устранения.