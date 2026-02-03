Составлен антитоп районов Новосибирска по уборке снега зимой 2026 года

Зимний Новосибирск расколот надвое: с одной стороны — рапорты коммунальных служб о выходе техники, с другой — ежедневные обращения жителей в комментариях под постами районных администраций. Здесь пишут о непроходимых тротуарах, дворах, превратившихся в ледовые катки, суженных из-за снежных валов магистралях и остановках, до которых не добраться. Корреспондент Om1 Новосибирск Роман Софин изучил сотни обращений к властям с начала 2026 года и выявил районы-лидеры антирейтинга.
3 место. Заельцовский район — вопросы от жителей.
Здесь люди не только жалуются, но и задают вопросы, почему в разных частях города к уборке относятся по-разному.
Улица Кропоткина. Житель написал, что тротуар на участке этой улицы не чистят, из-за чего там опасно и скользко. Власти в ответ сообщили, что уборка там проводилась, но когда именно — не уточнили.
Владимир Косарев также с иронией пригласил мэра прогуляться по нечищеному тротуару на улице Кропоткина (участок между Красным проспектом и улицей Галущака). Администрация Центрального округа ответила, что работы там «производились 9 января», но пообещала направить специалистов для уборки.
Александр Клачков возмущён, что на улице Георгия Колонды тротуар от остановки к домам за всю зиму ни разу не убрали. «Почему возле мэрии тротуар всегда убран, а на других улицах такое безобразие? Кто понесёт ответственность за халатность???» — спрашивает он.
2 место. Железнодорожный район — проблемы на самых видных местах.
В этом районе жалоб немного, но они касаются очень заметных точек в центре города.
Площадь Кондратюка. Жительница пожаловалась, что съезд в арку дома по проспекту Димитрова, 17, который используется транспортом мечети, медцентра «Мать и дитя» и жителями, не чистили всю зиму, и там образовалась огромная колея. После её публикации в соцсетях администрация Центрального округа отреагировала, замечание передали дорожным службам, и на следующее утро территорию почистили.
Остановка «Димитровский мост». Люди пишут, что тротуар у этой остановки заносит снегом всё сильнее. «Скоро придётся идти по дороге», — предупреждают они.
Лидер недовольства: Октябрьский район.
Антирейтинг уверенно возглавляет Октябрьский район. Упоминания о проблемах находятся практически под каждым постом. Житель массива Восточный под ником Буревестник Нск 28 января описал картину: после прохода техники остаются грязные снежные кучи, портящие вид и мешающие пешеходам. Пользователь Denis Stepanchuk бьёт тревогу из-за улиц Высоцкого, Волочаевской и Лазурной, где снежные отвалы вытесняют людей на проезжую часть. «Снег сдвигают, однако он остаётся на месте и продолжает мешать», — констатирует Ялина Косолапова.
Автор: Буревестник Нск.
Беспокойство у жителей вызывают долгосрочные последствия. «Если снег не вывозить, весной город столкнётся с подтоплениями», — предупреждает Елена Юрлова, описывая сузившуюся до одной полосы Волочаевскую улицу. Администрация района в ответах стандартно сообщает, что информация «передана в профильный отдел для проверки» или «исполнителям для устранения в кратчайшие сроки».
Ещё одна острая проблема — внутриквартальные проезды. Ирина-Ка описывает «катастрофическую ситуацию» на дороге у дома Выборная, 91/1: «Ежедневно застревают легковые машины, уже даже САХ не может проехать и вывезти мусор, пешеходам вообще не пройти». Ответ администрации был таким же, как и другим: замечания переданы для устранения.
Любовь Тютякина уже два месяца не может добиться уборки улицы Якушева. «Улица между Зыряновской 55 и автотранспортным колледжем как была с колеёй, льдом, кашей из снега — так и стоит. Там уже не проехать и не пройти», — пишет она. Администрация в ответ сообщила, что замечания переданы в МКУ «Октябрьское» для устранения.
Другие районы: специфические проблемы.
«Квартал Софийский». Обращение оставила пользовательница Анастасия Гладких.
«Максим Кудрявцев, просьба проконтролировать уборку снега на остановке квартал Софийский! Этот сугроб лежит уже месяц, при уборке снега вдоль путей про него благополучно забыли! Вышел из трамвая — лезь через сугроб, чтобы попасть на пешеходный переход».
Дзержинский район. Алиса Сергеева жалуется не на сугробы, а на последствия борьбы с ними: «Пока доедешь — машина вся в каком-то мазуте и песке… Цель — весь город загадить грязью, что ли?». Администрация района сообщила, что вопрос передан специалистам, но для ответа нужно время.
Новосибирский район (область). Здесь снег напрямую влияет на транспорт. Татьяна Решетова пишет о постоянных пробках на так называемой «пьяной дороге» к улице Берёзовой: «К нам ни скорая ни пожарные не доедут, случись что… это уже пахнет преступной халатностью». В ответ администрация сообщила, что очистка дороги проводилась 20 января.
Центральный район. Пользователь Aleks Bekkel коротко спрашивает: «Когда нормально начнут убирать снег? (центральный район)». Nina Khl интересуется, почему не убирают тротуары на улице Селезнёва.
Общие темы в обращениях.
В комментариях жители также упоминают и другие проблемные точки: сужение дорог в садовом товариществе «Мичуринец», необходимость очистки правых полос на магистралях левого берега, пробки из-за снега на Большевистской улице и трудности с подъездом к домам на окраинных улицах. Ирина Исаева в нескольких сообщениях подчёркивает, что жители не видят реальных изменений, особенно в состоянии пешеходных переходов.
Посты в соцсетях указывают, что в Новосибирске много мест, где уборка снега не справляется с зимой. Новосибирцы регулярно указывают на одни и те же адреса. Их главная претензия — что на жалобы приходят стандартные ответы, а снег на тротуарах и во дворах так и остаётся лежать, создавая неудобства и опасность.