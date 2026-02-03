Американцы разгадали секрет славянского взгляда, когда у них ударил мороз

Часто слышу, что русские ленивые. Мы так о себе всегда говорим. В 1990-е было даже модно над собой пошутить: какие мы неумехи, раскоряки, и какие работящие те же американцы. Все смеялись над такими сравнениями. И я, признаюсь, смеялась. Пока не увидела своими глазами, как живут в странах с мягким климатом. Поездила по миру и с тех пор думаю про некоторых: вам тайгу на морозе валить не надо, в вечной мерзлоте вы кинотеатры не строите, вы не выращивает рассаду на подоконнике, вам не нужны отапливаемые парники для урожая, вы не возите на землю навоз, и ваши дома буквально из картона, вам не нужно их утеплять. Вы не платите за отопление и не тратите излишки денег на зимнюю одежду. У вас вагон свободного времени и денег, что ж вы так плохо живете? Была в Италии осенью, заболело ухо. Нет в выходной на целую область дежурного ЛОРа. Говорят, в холодный сезон дорого отапливать больницу по выходным. А было там +12!