Свыше 105 тысяч газовых плит проверили в Москве в январе

Ранее россиянам напомнили о штрафах за непроведение обслуживания газового оборудования. В частности, для физических лиц сумма санкций варьируется от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных — от 25 до 100 тысяч, а для юрлиц — от 200 до 500 тысяч. При этом если нарушения приводят к аварии или создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, штрафы увеличиваются.