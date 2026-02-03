Ричмонд
В Новосибирске весенние каникулы в школах продлятся с 28 марта по 5 апреля

Министерство просвещения РФ определило рекомендуемые даты весенних каникул для школ, работающих по четвертной системе обучения.

Источник: Reuters

Согласно рекомендациям Минпросвещения России, весенние каникулы в школах с четвертной системой обучения предлагается провести с 28 марта по 5 апреля 2026 года.

В мэрии Новосибирска сообщили, что для образовательных учреждений с семестровой системой обучения предусмотрены два каникулярных периода: с 21 февраля по 1 марта и с 28 марта по 5 апреля.

Кроме того, для первоклассников вне зависимости от формы обучения рекомендованы дополнительные недельные каникулы в феврале. Окончательные сроки каникул каждая школа утверждает самостоятельно. Актуальную информацию родители могут уточнить на официальных сайтах школ или у классных руководителей.