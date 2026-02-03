Ричмонд
Онколог назвал средний возраст онкозаболеваемости в России

Онколог Мудунов: средний возраст рака в России составляет 65 лет.

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Средний возраст онкологического заболевания в России составляет 65 лет, сообщил врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, руководитель отделения онкологии головы и шеи Клинического госпиталя «Лапино», профессор РАН Али Мудунов.

«Он (возраст онкозаболеваемости — ред.) сейчас составляет порядка 65 лет», — сказал Мудунов на пресс-конференции в Москве.

Он уточнил, что средний возраст заболевания онкологией за последние годы увеличился не сильно, примерно на год.

«На сегодня мы знаем, что такие опухоли, как рак полости рта, рак глотки, рак гортани, практически в 90% случаев вызываются табакокурением», — добавил врач.