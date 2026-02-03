В Крыму обсуждают запрет сайтов с ответами ЕГЭ

После завершения регистрации на ЕГЭ-2026 в Крыму все внимание приковано к вопросу о качестве подготовки. Минпросвещения разработало законопроект, который может кардинально изменить доступ к учебным материалам в интернете. Документ предлагает запретить публикацию готовых решений из школьных учебников, заданий олимпиад и контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ.