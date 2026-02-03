Ричмонд
В Крыму обсуждают запрет сайтов с ответами ЕГЭ

Крымский педагог выступила против запрета сайтов с ответами ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

После завершения регистрации на ЕГЭ-2026 в Крыму все внимание приковано к вопросу о качестве подготовки. Минпросвещения разработало законопроект, который может кардинально изменить доступ к учебным материалам в интернете. Документ предлагает запретить публикацию готовых решений из школьных учебников, заданий олимпиад и контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ.

Однако у этой идеи есть противники. Директор симферопольской школы № 44 Гульнара Муртазаева полагает, что запрет может привести к обратному эффекту.

«Он не решает проблему списывания, а может подтолкнуть ребят к более рискованным формам подготовки. Риск попасть в “черные чаты” или к мошенникам при этом возрастает», — отмечает педагог в беседе с корреспондентом «Крымской газеты».

Муртазаева подчеркивает, что ЕГЭ — это экзамен, на котором списать практически невозможно. По ее мнению, доступ к заданиям прошлых лет — важная часть легальной подготовки, которую используют и школьники, и репетиторы.

«Перечеркивать этот процесс — значит ограничивать доступ к знаниям», — считает директор.

В этом году у крымских школьников по-прежнему популярны обществознание и география, а также набирает интерес информатика — один из самых сложных предметов.

Напомним, ЕГЭ в 2026 году пройдет в три этапа: досрочный (20 марта — 20 апреля), основной (1 июня — 9 июля) и дополнительный (4−25 сентября).