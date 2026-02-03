Калининград лишится 129 деревьев на Челюскинской, но где будут высажены новые — неизвестно

По её словам, в микрорайоне Космодемьянского, где находится Челюскинская, есть проблема с отсутствием свободных участков для высадки компенсационного озеленения. Елена Дятлова пояснила, что как только будет получено разрешение на строительство, в проект будут внесены изменения с указанием места высадки.