Минкультуры объяснило назначение Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ

В январе министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
В ведомстве напомнили, что Богомолов — российский театральный деятель, режиссёр театра и кино, выпускник филологического факультета Московского государственного университета и Российского государственного института театрального искусства — ГИТИСа, имеет почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». «Таким образом, К. Ю. Богомолов отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для назначения руководителем образовательной организации» — отметили в Минкультуры РФ.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что трудовой договор с Богомоловым заключен на период до проведения выборов ректора.