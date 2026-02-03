Число рейсов из Самары в Ереван увеличилось

— С 1 апреля авиакомпания «Fly One Armenia» начнет выполнять рейсы по данному маршруту. Полеты будут осуществляться дважды в неделю: по средам и субботам. Вылет из Самары запланирован на 23:40, прибытие в Ереван — на 00:30. Обратный рейс из Еревана будет вылетать в 20:00, а приземляться в Самаре в 22:40. Для выполнения этих рейсов будут использоваться самолеты «Airbus 320», — отметили в сообщении.