Число рейсов из Самары в Ереван увеличилось

В самарском аэропорту «Курумоч» увеличили количество рейсов в Ереван. С 1 апреля к полетам по направлению приступит еще одна авиакомпания, об этом сообщили в пресс-службе аэропорту.
— С 1 апреля авиакомпания «Fly One Armenia» начнет выполнять рейсы по данному маршруту. Полеты будут осуществляться дважды в неделю: по средам и субботам. Вылет из Самары запланирован на 23:40, прибытие в Ереван — на 00:30. Обратный рейс из Еревана будет вылетать в 20:00, а приземляться в Самаре в 22:40. Для выполнения этих рейсов будут использоваться самолеты «Airbus 320», — отметили в сообщении.
Авиакомпании «Россия» и «Red Wings» также выполняют перелеты в этом направлении. Подробную информацию о расписании рейсов можно найти на сайте аэропорта.