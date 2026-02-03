Эксперт рассказала, как научить ребенка правильно тратить деньги

Эксперт также советует не покупать детям дорогие гаджеты. «Несмотря на то, что цифровая среда — уже неизбежность, действовать по принципу “из кожи вон вылезу, но куплю” вредно не только для семейного бюджета, но и для ребенка: поломка дорогого устройства будет трагедией. Сначала нужно научить бережно относиться к вещам, осознавать их стоимость. При выборе ориентироваться не только на цену и качество, но и на объективно необходимые характеристики устройства, подходящие для возраста, увлечений ребенка», — сказала она.