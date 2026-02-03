Эксперт рассказала, как научить ребенка правильно тратить деньги

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Прививать детям полезные финансовые привычки необходимо с раннего возраста, как только у них появятся первые карманные деньги, поделилась мнением с РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
«Когда у ребенка появляются первые деньги на карманные расходы, наступает важный этап формирования полезных финансовых привычек. Он учится планировать денежные траты и копить», — сказала эксперт.
Она отметила, что маленькому ребенку сложно планировать свои расходы, есть соблазн потратить все сразу без остатка. «Не ругайте за ошибки и “вредные” траты, позвольте распоряжаться деньгами самостоятельно, но регулярно объясняйте, что никогда не нужно тратить все до копейки и важно планировать свои расходы, оставляя небольшой запас», — советует эксперт.
За правильные финансовые решения детей надо обязательно хвалить. «Учите анализировать целесообразность трат и подсказывайте, как тратить разумнее. Предложите отказаться от мелких трат, а взамен приобрести что-то более весомое и желанное. Сэкономленные деньги — это результат усилий, ценность таких денег в глазах ребенка возрастает, и они уже расходуются более осознанно. Поощряйте накопления — добавляйте к результату сбережений “премию” или предложите софинансировать цель накоплений», — сказала Дайнеко.
Эксперт также советует вовлекать детей в обсуждение финансовых вопросов в семье. «Это позволит им понимать, что деньги достаются трудом, а расходование требует планирования. В результате объяснение причин “повременить” с желанной покупкой будет проще и понятнее. Показывайте грамотное финансовое поведение на личном примере», — подчеркнула Дайнеко.
Самим взрослым тоже полезно планировать детские покупки, а не идти на поводу детей, исполняя «хотелки», даже если они не бьют по карману. «Это научит ребенка не следовать своим порывам и спонтанным желаниям, понимать ценность денег, бережнее относиться к вещам, а свой выбор делать осознанно. Необходимость ожидания позволит остановить выбор на самом желанном приобретении, у которого будет меньше шансов быть забытым уже завтра, подарит радость», — объяснила она.
Когда игрушек много, эксперт советует убирать часть из них подальше. «Спустя время возвращенные игрушки обрадуют вновь», — отметила Дайнеко.
Эксперт также советует не покупать детям дорогие гаджеты. «Несмотря на то, что цифровая среда — уже неизбежность, действовать по принципу “из кожи вон вылезу, но куплю” вредно не только для семейного бюджета, но и для ребенка: поломка дорогого устройства будет трагедией. Сначала нужно научить бережно относиться к вещам, осознавать их стоимость. При выборе ориентироваться не только на цену и качество, но и на объективно необходимые характеристики устройства, подходящие для возраста, увлечений ребенка», — сказала она.