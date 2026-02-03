Масленица в 2026 году начнётся раньше обычного: когда печь блины и выходить на гулянья

Несмотря на весёлый характер праздника, у Масленицы были и свои ограничения. Мясо в эту неделю уже не употребляли, но молочные продукты, яйца и рыба оставались на столе. Свадьбы играть разрешалось, а вот церковное венчание не проводили, так как Масленица считается подготовкой к посту.