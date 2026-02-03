Масленица в 2026 году начнётся раньше обычного: когда печь блины и выходить на гулянья

Масленица по-прежнему остаётся одним из самых любимых народных праздников — с теплом семейных встреч, весёлыми традициями и символическим прощанием с зимой. Рассказываем, когда именно её будут отмечать в 2026 году, что было принято делать на Руси в каждый из дней и каких запретов старались придерживаться.
Когда отмечают Масленицу в 2026 году.
Дата Масленицы каждый год меняется, потому что она напрямую связана с Пасхой. Чтобы определить начало Масленой недели, от даты Светлого Христова Воскресения отсчитывают 56 дней назад.
В 2026 году Пасха выпадает на 12 апреля, а значит, Масленица начнётся в середине февраля. Масленая неделя продлится с 16 по 22 февраля, а уже 23 февраля у православных христиан стартует Великий пост.
Узкая и широкая Масленица: в чём разница.
По традиции Масленицу делят на два периода. С понедельника по среду продолжается так называемая узкая Масленица. В эти дни ещё допускались хозяйственные дела, люди готовились к празднику, пекли первые блины и настраивались на веселье.
С четверга на Руси начиналась широкая Масленица. С этого момента любую работу старались откладывать, а главным занятием становились гулянья, встречи с родными и участие в народных забавах.
Как проходили дни Масленой недели.
Понедельник, который называли встречей, был посвящён началу праздника. В этот день пекли первые блины, один из которых по обычаю отдавали нуждающимся в память об усопших. Семьи собирались вместе, а в городах и сёлах завершали подготовку мест для гуляний — горок и качелей.
Во вторник, на заигрыши, особое внимание уделяли знакомствам. Молодёжь присматривалась друг к другу, считая, что встречи в этот день могут привести к свадьбе после Великого поста. Люди ходили в гости и зазывали Масленицу весёлыми приговорками.
Среда считалась днём лакомок. По традиции зять приходил к тёще на блины, а хозяйка старалась накрыть щедрый стол, чтобы были мир и согласие в семье.
Четверг, разгуляй, открывал широкую Масленицу. Работы прекращались, люди выходили на улицы, катались, водили хороводы, устраивали игры и состязания. Считалось, что провести этот день дома — плохая примета.
В пятницу наступали тёщины вечерки. Теперь уже зять приглашал тёщу в гости, показывая своё уважение и гостеприимство. Нередко она приходила с подругами, это был повод похвастаться заботливым родственником.
Суббота была посвящена золовкиным посиделкам. Молодая хозяйка принимала сестёр мужа и других родственниц, угощала их блинами и дарила небольшие подарки.
Прощёное воскресенье становилось кульминацией всей недели. В этот день просили прощения у близких, поминали усопших, посещали кладбища. Вечером сжигали чучело Масленицы, прощаясь с зимой, а остатки угощений старались доесть или раздать.
Что не принято делать на Масленицу.
Несмотря на весёлый характер праздника, у Масленицы были и свои ограничения. Мясо в эту неделю уже не употребляли, но молочные продукты, яйца и рыба оставались на столе. Свадьбы играть разрешалось, а вот церковное венчание не проводили, так как Масленица считается подготовкой к посту.
Не приветствовались ссоры, отказ гостям, выбрасывание еды и работа в дни широкой Масленицы. Считалось, что эта неделя создана для общения, примирения и радости, а не для обид и суеты. Поэтому Масленицу старались провести в хорошем настроении, с близкими и с ощущением скорого прихода весны.
