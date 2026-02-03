В Новосибирске планируют запустить трамваи по эстакаде четвёртого моста

В Новосибирске в 2026 году планируется запуск движения трамваев по эстакаде четвёртого моста. Сейчас рабочие занимаются установкой акустических экранов, прокладкой ливневой канализации и строительством очистных сооружений под эстакадой основного моста. Ведутся возведение подпорной стенки, армирование плиты проезжей части на одном из съездов, укладка трамвайных путей на другом съезде, а также реконструкция ливневого коллектора на улице Широкой.
«В первой половине года мы должны на площади Труда поднять на второй этаж трамвай, то есть запустить его по эстакадной части. Это такое знаковое мероприятие на стройплощадке. Также будет продолжаться установка систем мониторинга вантовой системы, работы по пункту взимания платы, по сооружению тоннеля в створе улицы Станиславского. И ещё достаточно большое количество переустройств коммуникаций в районе площади Труда и площади Энергетиков», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский 27 января на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».
Новость о запуске трамваев по эстакаде нового моста вызвала бурную реакцию у горожан в соцсетях. В социальных сетях и чатах отражается разнообразие мнений — от скептицизма до остроумных замечаний. Часть горожан беспокоится, что трамваи не смогут проехать по эстакаде в условиях непогоды.
«Что-то страшновато на трамвае проезжать по эстакаде, а с учётом того как зимой снег убирают да ещё частые съезды с рельсов трамвая это ещё больше настораживает», — написал анонимный пользователь.
Пользователь Joe высказал схожее мнение. По его словам, трамваю будет проблемно проезжать этот участок: «А вы вообще в курсе почему от трамваев на Октябрьском мосту отказались? Подъём с дамбы на мост с уклоном 40−50% при скользких рельсах (зима половину года) давал нагрузку на силовой подводящий кабель, который всегда и горел … приходилось либо спускаться, либо подниматься попеременно … мне об этом рассказывал человек, который эти кабеля и паял».
Кроме этого жители города вспомнили и о других частях Новосибирска, где хотели бы видеть трамваи.
«А до автовокзала на гусинке когда пустят трамваи? Уж который год автовокзал есть, а пути к нему нет», — написала пользователь Екатерина.
«Не нравится мне как он качается над площадью энергетиков, как бы не обрушился. Вот кино то будет тогда», — выразил опасение пользователь Роман.
Один из пользователей задавался вопросом — как будет выглядеть остановка на площади Труда, на что получил креативный ответ: «Она будет на эстакаде, сверху надо будет надеть парашют и спрыгнуть вниз, всё легко и просто», — написал анонимный пользователь.
«Строительство продолжается и это самое главное. Значит и трамваи скоро там увидим, ждёмс», — оставил один из немногих позитивных комментариев пользователь Александр.