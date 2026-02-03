В Ростовской области семьи с двумя детьми смогут получить «налоговый кешбэк»

— В России вводится новая мера поддержки для семей с детьми. Ее неофициально называют «налоговый кэшбэк». Суть в том, что работающим родителям возвращают часть уплаченного ими подоходного налога, — объясняет издание. — Право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны или попечители. У них должно быть двое и более детей в возрасте до 18 лет. Если ребенок учится очно, возрастная планка повышается до 23 лет.