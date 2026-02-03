В Ростовской области семьи с двумя детьми смогут получить «налоговый кешбэк»

Жители Ростовской области, как и всей России, смогут получить «налоговый кешбэк» для семей в 2026 году. Об этом сообщает сайт KP.RU.
— В России вводится новая мера поддержки для семей с детьми. Ее неофициально называют «налоговый кэшбэк». Суть в том, что работающим родителям возвращают часть уплаченного ими подоходного налога, — объясняет издание. — Право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны или попечители. У них должно быть двое и более детей в возрасте до 18 лет. Если ребенок учится очно, возрастная планка повышается до 23 лет.
Важное условие — все заявители должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Они обязаны получать «белую» зарплату или иной доход, с которого уплачивается НДФЛ. Также у заявителя не должно быть долгов по алиментам.
Среднедушевой доход семьи за предыдущий год не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. При расчете учитываются зарплаты, пенсии, стипендии, алименты, доходы от предпринимательства и другие поступления.
При назначении выплаты также смотрят на имущество семьи. Если у вас две квартиры общей площадью более 24 кв. м на человека, два жилых дома или две машины (для многодетных — три), в выплате откажут.
Заявление на налоговый кешбэк нужно подать с 1 июня по 1 октября 2026 года. Сделать это можно через портал Госуслуг, в МФЦ или отделении Социального фонда России. Фонд сам проверит все данные и даст ответ в течение десяти дней. Обычно требуются только паспорт и СНИЛС.
Выплата не облагается налогом и не влияет на получение других пособий. Рассчитывается она просто: от суммы дохода, с которого был уплачен НДФЛ в прошлом году, возвращается 7%. Например, если отец многодетной семьи заработал 1,224 млн рублей и заплатил с них налог, семья может получить 85 680 рублей обратно.
