Алматинцы активно обсуждают проект обновленного Зеленого базара

Один из участников обсуждения предложил облицевать фасад мозаикой с национальными орнаментами. Другие же похвалили проект за возвращение фонтанов с одной из стороны здания. В свое время покупатели брали на рынке фрукты и мыли их прямо в воде из фонтанов. Позже во время одной из реконструкций их убрали под дополнительную торговую площадь.