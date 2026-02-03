Алматинцы активно обсуждают проект обновленного Зеленого базара

На днях издание «Власть» сообщило о том, что долгожданная реконструкция знаменитого рынка завершится в 2028 году. Собственник Зеленого базара «ДОСТАР-КОММЕРЦ» заявил, что в ходе модернизации обновят все помещения рынка, сохранив при этом исторический облик здания.
После в соцсетях начали вируситься и активно обсуждаться предлагаемые рендеры от архитектурного бюро Basire Design, ответственного за многие знаковые локации города. По информации владельцев рынка, фасад здания собираются облицевать гранитной плиткой и керамогранитом.
Пользователям соцсетей обновленный облик Зеленого базара не понравился. Проект здания уже окрестили «очередной стекляшкой». Больше всего комментаторов не устраивает отсутствие «колорита».
Один из участников обсуждения предложил облицевать фасад мозаикой с национальными орнаментами. Другие же похвалили проект за возвращение фонтанов с одной из стороны здания. В свое время покупатели брали на рынке фрукты и мыли их прямо в воде из фонтанов. Позже во время одной из реконструкций их убрали под дополнительную торговую площадь.
Сейчас их место занимают хаотичные палатки. В сентябре 2025 года акимат города пообещал разобраться с торговцами перед входом на рынок. При этом разгонять полностью не собираются.
Экс-аким Алматы Ерболат Досаев ранее обещал завершить модернизацию до конца 2024 года, однако позже сроки перенесли.
По задумке нобновленный Зеленый базар должен стать частью ансамбля старого центра Алматы. Прямо напротив рынка строится апарт-отель бизнес-класса Radisson Turkistan, а в январе официально открылась пешеходная зона на улице Пушкина.
Ранее Kursiv LifeStyle писал о том, как жители Алматы вспоминали утраченный облик Дома быта «Асем», у Зеленого базара.