В ГД предложили разрешить разблокировку банковских карт через «Госуслуги»

«Новые люди» предложили сделать разблокировку банковских карт через «Госуслуги».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили разрешить разблокировку банковских карт через госуслуги.

Соответствующее обращение на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания единого окна на базе портала “Госуслуги” для подачи заявлений о разблокировке банковских карт и счетов», — сказано в документе.

Принятие данной инициативы, по мнению авторов, обеспечит возможность в случае отсутствия ответа со стороны банка либо получения отказа без указания причин направить обращение и соответствующий пакет документов в Банк России, Росфинмониторинг или Федеральную службу судебных приставов через портал «Госуслуги» в удобном и понятном формате для граждан, а кредитные организации смогут использовать подтверждённую идентификацию через ЕСИА, что снизит риски подачи поддельных заявлений и упростит проверочные процедуры.