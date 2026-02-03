Супруга капитана омского «Авангарда» купила на свои деньги матрасы для детской больницы

Супруга капитана и защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова Виолетта сообщила на своем Телеграм-канале, что семья приобрела новые матрасы для одной из детских больниц в Омске. На это повлияла ее личная ситуация, именно в эту больницу положили ее дочку для лечения из-за казуса с игрушками.
Дополнительный нюанс тут в том, что Виолетта сейчас ждет третьего ребенка. В новогодние каникулы супруга хоккеиста срочно была вынуждена уехать в муниципальную больницу с трехлетней дочерью и старшим сыном. Дочь случайно проглотила магнитный шарик. Ее обследовали, а далее разместили вместе с мамой и братом в отдельной палате. Во время пребывания в отделении Виолетта обратила внимание на местные матрасы — они были жесткими и сильно изношенными.
После выписки мама двух детей написала на Телеграм-канале, что у нее нет претензий к врачам и медперсоналу, качеству лечения. Но возникло недовольство именно условиях пребывания, где находятся маленькие пациенты и их родители.
В итоге Виолетта далее сообщила, что семья сама купила матрасы именно для этого, хирургического, отделения больницы. Так что обычно меценатом называют людей, помогающих культуре, наукам и искусству, а в данном случае женщина стала меценатом для бюджетного медучреждения…
«Я верю, что в определенный момент ко мне приходят те, кому я должна помочь. В этот раз это было мое “интуитивное”. Я захотела помочь именно тут, именно этим. Без их просьбы. Наша семья купила два вида матрасов по 34 штуки, обновив все хирургическое отделение. И это капля в море в этом мире. Но мы это сделали», — написала она.
В завершение поста жена игрока призвала аудиторию чаще обращать внимание на окружающих и поддерживать тех, кто в помощи нуждается.
Запись супруги репостнул и сам Дамир Шарипзянов на своем ТГ-канале «Батя с клюшкой». Ранее КП-Омск писала о том, что в августе он пришел к решению создать такой канал.