ЕАЭС вводит новый контроль грузов: что важно знать перевозчикам

Механизм внедряется в рамках соглашения о применении навигационных пломб, подписанного главами государств ЕАЭС в апреле 2021 года и ратифицированного в Казахстане в 2023 году. Его ключевая цель — обеспечить прозрачность логистических процессов и усилить контроль без давления на бизнес.