ЕАЭС вводит новый контроль грузов: что важно знать перевозчикам

Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по городу Алматы. Нововведение напрямую затронет перевозчиков, экспедиторов и компании, работающие с транзитными и межгосударственными поставками, передает DKNews.kz.
Речь идёт о переходе к более прозрачной и цифровой модели контроля грузов, которая должна заменить избыточные проверки и упростить логистику внутри ЕАЭС.
Что такое навигационные пломбы и зачем они нужны.
Система основана на применении специальных навигационных пломб, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать перемещение товаров по территориям двух и более государств — членов ЕАЭС. Такой подход исключает необходимость постоянных остановок и досмотров на маршруте следования.
Механизм внедряется в рамках соглашения о применении навигационных пломб, подписанного главами государств ЕАЭС в апреле 2021 года и ратифицированного в Казахстане в 2023 году. Его ключевая цель — обеспечить прозрачность логистических процессов и усилить контроль без давления на бизнес.
Как Казахстан готовился к запуску системы.
За последние годы в стране была проведена масштабная подготовительная работа. Внесены изменения в национальное законодательство, модернизированы информационные системы контролирующих органов, а также отработаны механизмы взаимодействия в ходе пилотных проектов.
Навигационные пломбы уже протестировали на автомобильном и железнодорожном транспорте. По итогам пилота система показала устойчивую работу и готовность к масштабированию.
Кто будет оператором системы.
Национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок в Казахстане определено ТОО «Институт космической техники и технологий». Компания уполномочена взаимодействовать с органами государственных доходов и операторами других стран ЕАЭС.
Именно оператор разработал автоматизированную информационную систему электронного отслеживания перевозок АИС «Транзит», которая стала технологической основой проекта.
Что умеет система «Транзит».
АИС «Транзит» предусматривает удобный «личный кабинет» пользователя. Через него участники перевозочного процесса смогут:
управлять процессом перевозки отслеживать маршрут груза в режиме реального времени оплачивать услуги национальных операторов всех стран ЕАЭС, задействованных на маршруте.
По сути, система объединяет контроль, управление и оплату в одном цифровом окне.
Что это даст бизнесу.
Внедрение навигационных пломб будет проходить поэтапно. Ожидается, что новая система позволит:
сократить количество проверок на маршруте повысить сохранность грузов сделать перевозки более предсказуемыми повысить эффективность таможенного администрирования.
Для бизнеса это означает меньше простоев, ниже издержки и более стабильную логистику.
На что стоит обратить внимание перевозчикам.
В Департаменте государственных доходов по городу Алматы подчёркивают: участникам рынка уже сейчас важно учитывать будущие требования и заранее готовиться к работе по новым правилам. Это касается перевозчиков, экспедиторов и всех, кто задействован в цепочке поставок.
Соблюдение норм законодательства Казахстана и ЕАЭС станет ключевым условием бесперебойной работы после запуска системы.
Почему это важно именно сейчас.
Рост объёмов торговли и транзита делает цифровой контроль не просто удобством, а необходимостью. Навигационные пломбы становятся частью общей трансформации таможенного администрирования в ЕАЭС — от ручного контроля к интеллектуальным системам.
Для Казахстана, как одного из ключевых транзитных узлов региона, это означает усиление роли в международной логистике и более комфортные условия для бизнеса.