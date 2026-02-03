Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий

«Правительство Москвы приняло решения о комплексном развитии двух неэффективно используемых территорий нежилой застройки общей площадью 28,86 га в Новомосковском и Юго-Восточном административных округах, которые в настоящее время занимают устаревшие объекты. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин. На реорганизуемых участках запланировано строительство более 220 тыс. кв. м недвижимости, включая производственные, общественно-деловые и иные объекты. В общей сложности будет создано свыше 3 тыс. рабочих мест», — говорится в сообщении.