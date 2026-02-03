Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий

«Правительство Москвы приняло решения о комплексном развитии двух неэффективно используемых территорий нежилой застройки общей площадью 28,86 га в Новомосковском и Юго-Восточном административных округах, которые в настоящее время занимают устаревшие объекты. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин. На реорганизуемых участках запланировано строительство более 220 тыс. кв. м недвижимости, включая производственные, общественно-деловые и иные объекты. В общей сложности будет создано свыше 3 тыс. рабочих мест», — говорится в сообщении.
Уточняется, что одна из подлежащих реорганизации территорий площадью 22,14 га расположена в районе Коммунарка вдоль Институтского проезда, вблизи пересечения ул. Адмирала Корнилова с Проектируемым проездом № 133. Градостроительный потенциал участка составляет 183,46 тыс. кв. м недвижимости, включая офисы и производственные базы предприятий электронной, легкой, пищевой, ювелирной и фарфорово-фаянсовой промышленности.
Другой реорганизуемый участок площадью 6,72 га расположен в районе Капотня по адресу: 2-й квартал Капотни, вл. 33, стр. 1, недалеко от парка 85-летия Московского нефтеперерабатывающего завода. На этой территории планируется разместить коммунальную базу государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги Юго-Восточного административного округа» площадью 37 тыс. кв. м. Для сотрудников оборудуют паркинг, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят.