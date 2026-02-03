Ричмонд
Обманчивый лед сковал Таганрогский залив в Ростовской области

Опасность угрожает детям и взрослым: Таганрогский залив замерз, но выходить на лед нельзя.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после резкого понижения температуры Таганрогский оказался скован льдом, но замерзшая гладь прочная только на вид, выходить на нее крайне опасно. Об этом напомнила глава города Светлана Камбулова.

— Среди жителей Таганрога много поклонников зимнего отдыха, в том числе любителей рыбалки. Также некоторым нравится прогуливаться по льду залива. Важно понимать, что подобные занятия опасны, — подчеркнула Светлана Камбулова.

Есть угроза и для детей. Взрослые должны объяснять ребятам, чем могут закончиться игры на водоемах. У человека, провалившегося под лед, практически нет шансов на спасение, счет идет буквально на минуты.

Пока несчастных случаев в Таганрогском заливе не фиксировали. Напомним, при любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».