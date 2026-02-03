Когда онлайн-платежи и переводы могут быть опасными в Казахстане

В этом и кроется ловушка. Подвох в том, что первоначальный перевод мог быть сделан с чужой и даже украденной карты. Если человек отправит деньги дальше, он автоматически станет дроппером, что является уголовным преступлением в Казахстане. Единственный правильный вариант — не отправлять переводы, а связаться с банком и сообщить о ситуации. Тратить деньги или снимать их с банкомата также нельзя.