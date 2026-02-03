Когда онлайн-платежи и переводы могут быть опасными в Казахстане

Для казахстанцев онлайн-платежи и мобильные банковские переводы давно стали обыденностью. Многие граждане ежедневно пользуются этими финансовыми инструментами, которые значительно облегчают повседневную жизнь. Однако, как напоминает медиа-портал FinGramota, чем удобнее инструмент, тем легче им воспользоваться злоумышленнику.
Банковские системы серьезно защищены, но эта защита может быть сломана, если пользователь сам сообщит мошеннику SMS-код, пройдет биометрию, введет данные карточки на фальшивом сайте или подтвердит операцию, которую не совершал. Особая опасность здесь исходит от фишинговых сайтов. Аферисты часто создают точные копии официальных онлайн-магазинов или других сервисов, которыми активно пользуются казахстанцы.
На первый взгляд разницы не видно, ведь фишинговый сайт выглядит как настоящий. Его единственная задача — узнать конфиденциальную информацию пользователя: логин и пароль от сервиса, данные карточки (CVV-код, номер, имя, фамилию владельца и срок действия). Получив эту информацию, мошенник может без труда воспользоваться карточкой своей жертвы и списать все деньги.
Иногда даже не нужно попадать на фишинговый сайт, чтобы возникли проблемы. Многие пользователи привязывают свои карточки на десятках сайтов, используя одинаковые пароли и логины. Достаточно одной утечки информации, чтобы все остальные сервисы попали в зону риска.
С переводами обмануться еще проще. Мошенники играют на доверии и неловкости, используя сценарий «ошибочного перевода». Человеку приходит сообщение: «Я случайно перевел вам деньги. Верните, пожалуйста». Иногда деньги действительно приходят. Отправитель торопит, давит на жалость и просит перевести на другой номер, иногда даже обещает вознаграждение.
В этом и кроется ловушка. Подвох в том, что первоначальный перевод мог быть сделан с чужой и даже украденной карты. Если человек отправит деньги дальше, он автоматически станет дроппером, что является уголовным преступлением в Казахстане. Единственный правильный вариант — не отправлять переводы, а связаться с банком и сообщить о ситуации. Тратить деньги или снимать их с банкомата также нельзя.
Однако методы мошенников не ограничиваются фишинговыми сайтами и ошибочными переводами. Они активно придумывают новые способы обмана. Часто преступники взламывают пользователей, но их цель — не они, а их знакомые и друзья. Они рассылают сообщения с просьбой помочь, и кто-то да попадется на удочку.
А избежать этой ловушки просто: вместо того чтобы сразу отправить деньги, стоит позвонить человеку и уточнить, действительно ли он просил помощь. Эксперты советуют давать в долг «наличкой» и с распиской.