iPhone по «секретным» промокодам: в Астане раскрыли крупную схему мошенничества

При координации городской прокуратуры правоохранительные органы разоблачили группу лиц, которые на протяжении целого года незаконно зарабатывали на фиктивных промокодах, передает DKNews.kz.
Схема оказалась простой, но масштабной — и принесла ущерб почти в полмиллиарда тенге.
Как работала схема.
Как установило следствие, ключевую роль в преступлении играл сотрудник торгового дома. Он вступил в преступный сговор с десятью знакомыми и использовал служебные возможности для оформления фиктивных промокодов, позволявших покупать технику по заниженным ценам.
Эти промокоды не предназначались для реальных акций или клиентов, но внешне выглядели легально. Именно это позволило долгое время оставаться вне поля зрения службы безопасности.
Что покупали и куда исчезали товары.
По данным следствия, сообщники массово скупали технику и электронику, а затем перепродавали её третьим лицам. Среди приобретённых товаров:
смартфоны iPhone ноутбуки телевизоры холодильники другая бытовая техника.
Фактически техника уходила «в серый оборот», а разница между реальной стоимостью и ценой покупки становилась доходом участников схемы.
Ущерб — сотни миллионов тенге.
В результате действий мошенников торговому дому был причинён ущерб в размере 473,6 млн тенге. Для розничного бизнеса это не просто крупная сумма, а серьёзный удар по финансовой устойчивости и системе внутреннего контроля.
Именно масштаб ущерба стал одним из ключевых факторов при вынесении приговора.
Чем всё закончилось.
Все 10 участников преступной группы признаны виновными. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 4 до 8 лет. Кроме того, гражданские иски о взыскании материального ущерба были удовлетворены в полном объёме.
При этом приговор пока не вступил в законную силу.
Почему эта история важна.
Этот случай показал, что даже привычные инструменты маркетинга — промокоды, акции, скидки — могут стать оружием в руках мошенников, если контроль ослабевает. Особенно уязвимыми оказываются компании, где доступ к внутренним системам имеют сотрудники без должного многоуровневого надзора.
Для покупателей эта история — напоминание: слишком «выгодные» предложения на вторичном рынке могут иметь криминальное происхождение. А для бизнеса — сигнал о необходимости пересматривать системы безопасности и контроля цифровых инструментов продаж.