Франция упростила процедуру получения виз для белорусов. Подробности опубликованы на официальном сайте посольства Франции в Беларуси.
Франция изменила порядок записи на визу, передав со 2 февраля данную функцию компании TLScontact. Теперь белорусам и иностранным резидентам, планирующим поездки в указанную страну, нужно будет создать учетную запись на сайте TLScontact, заполнить краткую онлайн-форму и ожидать, пока система назначит дату для подачи заявления (при условии, что имеются свободные места).
Вместе с тем вводятся упрощенные процедуры для получения виз некоторым категориям заявителей. Речь идет про членов семей граждан Евросоюза, а также туристические группы через турагентства (после того, как заявка будет одобрена консульством).
Также по просьбе консульства был открыт специализированный кол-центр для консультаций по заполнению заявлений и подготовке документов.
«Все назначенные встречи по-прежнему будут проходить в Посольстве Франции в Минске, которое остается единственным органом, принимающим решения по всем визовым заявлениям и категориям», — уточнили в посольстве.
Вместе с тем новая система даст возможность получать бесплатные консультации по визовому процессу, оперативно назначать встречи для всех категорий заявителей, предоставлять персональную помощь специалистам в сфере туризма. Также новая система позволит использовать систему очереди с уведомлениями, перераспределять рабочую нагрузку консульского персонала, чтобы обрабатывать больше заявлений.
