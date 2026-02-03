Франция упростила процедуру получения виз для белорусов

Франция изменила порядок записи на визу, передав со 2 февраля данную функцию компании TLScontact. Теперь белорусам и иностранным резидентам, планирующим поездки в указанную страну, нужно будет создать учетную запись на сайте TLScontact, заполнить краткую онлайн-форму и ожидать, пока система назначит дату для подачи заявления (при условии, что имеются свободные места).