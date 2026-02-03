Кого будут наказывать за хайповые видео с правонарушениями — разъяснение депутата

Как отметил депутат, в последнее время фиксируется рост случаев, когда пользователи социальных сетей сами выкладывают видеозаписи с совершёнными ими правонарушениями. Подобный контент нередко становится поводом для подражания и формирует у аудитории, особенно у молодёжи, пренебрежительное отношение к закону и агрессивные модели поведения.