Кого будут наказывать за хайповые видео с правонарушениями — разъяснение депутата

После этого у читателей возник логичный вопрос: кого именно будут штрафовать — только автора видео или даже тех, кто делает репосты?
Сегодня, в ходе одобрения в первом чтении соответствующего законопроекта, депутат Хушвакт Хайитов подробно разъяснил, кого и в каких случаях планируется привлекать к ответственности.
По его словам, Кодекс об административной ответственности предлагается дополнить новой статьёй, которой предусматривается административная ответственность за распространение, рекламу или демонстрацию в СМИ, телекоммуникационных сетях или в интернете материалов, пропагандирующих собственное правонарушение.
Как отметил депутат, в последнее время фиксируется рост случаев, когда пользователи социальных сетей сами выкладывают видеозаписи с совершёнными ими правонарушениями. Подобный контент нередко становится поводом для подражания и формирует у аудитории, особенно у молодёжи, пренебрежительное отношение к закону и агрессивные модели поведения.
При этом Хайитов отдельно подчеркнул важный момент: проект не предусматривает наказание за стремление набрать лайки или увеличить количество подписчиков как таковое. Речь идёт исключительно о случаях, когда человек сам распространяет в интернете материалы, фиксирующие совершённое им правонарушение.
Также подчёркивается, что норма не будет применяться к видеоматериалам художественного или юмористического характера, в которых изображены вымышленные правонарушения, не имевшие места в реальной жизни.
Кроме того, ответственность не предусмотрена за распространение материалов, на которых зафиксированы правонарушения, совершённые другими лицами, в том числе если такие публикации делаются с целью информирования правоохранительных или иных компетентных органов.
Таким образом, предлагаемые изменения направлены не на борьбу с блогерами или юмором в интернете, а на ограничение опасного тренда, при котором реальные правонарушения превращаются в способ хайпа и популярности.