Ветеран «Альфы» предупредил об активизации диверсантов Киева

«Украинские диверсии на территории России не прекращались и будут только усиливаться. Никто из руководства Украины не отрицал масштабов своих планов по убийству русских», — предупредил собеседник NEWS.ru.
Он подчеркнул, что его предположение подтверждают заявления украинского президента Владимира Зеленского и обстановка на фронте, где украинские войска вынуждены отступать.
По мнению Сергея Гончарова, российским спецслужбам придется предпринимать усиленные меры, чтобы предотвратить украинские диверсии. Он подчеркнул, что полностью купировать попытки Киева действовать на российской территории будет сложно до тех пор, пока цели Москвы на Украине не будут достигнуты.
3 февраля стало известно о задержании в Подмосковье иностранца, который по заданию спецслужб Украины готовился взорвать энергообъект. У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство. После осуществления диверсии он намеревался выехать на Украину и войти в состав ВСУ.