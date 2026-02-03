Ричмонд
Водитель Lexus ночью попался на глаза полицейским и был арестован на 15 суток

В Астане задержали водителя Lexus RX 330, который управлял кроссовером в состоянии опьянения. В итоге, он был арестован на 15 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Источник: Nur.kz

Сотрудники полиции установили, что 45-летний гражданин ночью управлял автомобилем марки Lexus RX 330. Внимание на него обратили во время движения по улице К. Рыскулбекова. По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту сотрудником Департамента полиции города Астаны в отношении водителя был составлен административный протокол. Нарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку, — сообщили в ДП.

С начала года в столице выявлено 184 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В ДП призвали участников дорожного движения строго соблюдать требования законодательства, не управлять транспортными средствами в состоянии опьянения и с полной ответственностью относиться к собственной безопасности и безопасности окружающих.