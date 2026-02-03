Водитель Lexus ночью попался на глаза полицейским и был арестован на 15 суток

С начала года в столице выявлено 184 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В ДП призвали участников дорожного движения строго соблюдать требования законодательства, не управлять транспортными средствами в состоянии опьянения и с полной ответственностью относиться к собственной безопасности и безопасности окружающих.