Омич похитил товары на 138 тысяч рублей из фургона курьера маркетплейса

В отдел полиции № 11 УМВД России по городу Омску поступило заявление от водителя, осуществлявшего доставку товаров популярного маркетплейса. Из грузового автомобиля, припаркованного на улице Раздольной, неизвестный похитил несколько коробок с заказами. Сумма материального ущерба составила 138 000 рублей. В похищенных коробках находились женская одежда, обувь и другие товары, предназначенные для клиентов сервиса.