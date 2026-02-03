Омич похитил товары на 138 тысяч рублей из фургона курьера маркетплейса

В отдел полиции № 11 УМВД России по городу Омску поступило заявление от водителя, осуществлявшего доставку товаров популярного маркетплейса. Из грузового автомобиля, припаркованного на улице Раздольной, неизвестный похитил несколько коробок с заказами. Сумма материального ущерба составила 138 000 рублей. В похищенных коробках находились женская одежда, обувь и другие товары, предназначенные для клиентов сервиса.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого и задержали 21-летнего жителя Центрального округа города Омска, ранее судимого за мошенничество. Молодой человек признался, что, проезжая мимо фургона на личном автомобиле, обратил внимание на отсутствие замка на задней двери транспортного средства.
Дознавателем отдела полиции № 11 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу в полном объеме. Прокуратура Омской области держит ситуацию на контроле.
