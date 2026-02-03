Затор во время расчистки снега собрался на участке М-4 в Ростовской области

В Ростовской области затруднение в движении транспорта зафиксировали на 944 км трассы М-4 «Дон» в направлении на юг. Об этом днем 3 февраля сообщили в управлении Госавтоинспекции.
— Зафиксировано затруднение движения протяженностью около 7 км. Причина — очистка проезжей части специализированной техникой. Работы продолжаются, движение постепенно восстанавливается, — пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось о пробках на 1002 км и 940 км М-4 «Дон».
Донских водителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрутов. На дорогах требуется внимательность и осторожность. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
