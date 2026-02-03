Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Затор во время расчистки снега собрался на участке М-4 в Ростовской области

Пробка в южном направлении собраласть на 944 км трассы М-4 «Дон».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области затруднение в движении транспорта зафиксировали на 944 км трассы М-4 «Дон» в направлении на юг. Об этом днем 3 февраля сообщили в управлении Госавтоинспекции.

— Зафиксировано затруднение движения протяженностью около 7 км. Причина — очистка проезжей части специализированной техникой. Работы продолжаются, движение постепенно восстанавливается, — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пробках на 1002 км и 940 км М-4 «Дон».

Донских водителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрутов. На дорогах требуется внимательность и осторожность. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.