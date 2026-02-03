«Девушка оказывает интим-услуги»: четыре дела о сталкинге расследуют в Павлодарской области

«По фактам сталкинга возбуждены уголовные дела. Все подозреваемые установлены и доставлены в отделы полиции. Ведется следствие. Каждый должен понимать, что это все не шутки, а нарушение личных границ и безопасности. Никто не имеет права нарушать частную жизнь и достоинство граждан, а преследование и травля в Сети могут повлечь административную и уголовную ответственность», — отметил заместитель начальника ДП Павлодарской области Сафуан Жампейсов.