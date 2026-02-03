«Девушка оказывает интим-услуги»: четыре дела о сталкинге расследуют в Павлодарской области

Как отметили в ведомстве, сталкинг — это совокупность нежелательных и повторяющихся действий одного человека по отношению к другому, включая преследование, нежелательные контакты и подарки. Чаще жертвами становятся женщины, а преследователями — бывшие или нынешние партнеры.
Так, по данным ДП Павлодарской области, в Аксу малознакомый мужчина на протяжении длительного времени, создавая различные фейковые аккаунты в социальных сетях, распространял ложную информацию о девушке и якобы предоставляемых ею интимных услугах, а также осуществлял угрозы с различных номеров.
Похожий случай произошел и в Павлодаре, где 29-летний мужчина через социальные сети преследовал девушку. В Экибастузе экс-супруг через WhatsApp угрожал физической расправой бывшей жене.
Еще одна жительница Экибастуза также обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что в течение полугода знакомый мужчина через социальную сеть незаконно преследовал ее.
«По фактам сталкинга возбуждены уголовные дела. Все подозреваемые установлены и доставлены в отделы полиции. Ведется следствие. Каждый должен понимать, что это все не шутки, а нарушение личных границ и безопасности. Никто не имеет права нарушать частную жизнь и достоинство граждан, а преследование и травля в Сети могут повлечь административную и уголовную ответственность», — отметил заместитель начальника ДП Павлодарской области Сафуан Жампейсов.