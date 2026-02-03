Омские хирурги провели уникальную операцию пациенту с больными почками

Если при классической открытой операции по формированию новой фистулы пациент ждет её «созревания» неделями, то после реканализации гемодиализ можно проводить сразу же", — уточнила пресс-служба областного минздрава. Теперь хирурги МСЧ используют щадящий и самый быстрый способ вернуть человека к нормальному графику лечения, избежав тем самым тяжелой травмы и долгого ожидания.