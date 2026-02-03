Омские хирурги провели уникальную операцию пациенту с больными почками

В Омске в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения МСЧ № 4 успешно решили сложную задачу восстановления кровотока пациенту с тромбированной, нефункционирующей фистулой на руке. Ему провели малоинвазивную эндоваскулярную операцию: реканализацию и баллонную ангиопластику.
Для пациентов с последней стадией хронической почечной недостаточности гемодиализ — единственная возможность жить. Медики искусственно создают таким больным соединение между артерией и веной на предплечье, через которое производится забор и возврат крови во время диализа (артериовенозную фистулу).
Образование тромба приводит к внезапному прекращению кровотока в фистуле, в такой ситуации пациент теряет доступ к необходимому ему для жизни лечению.
Под местной анестезией через минимальный прокол в фистулу вводится специальный катетер, что в данном случае и было сделано.
"Под контролем рентгена врач находит место закупорки и восстанавливает просвет сосуда. Затем, с помощью баллонной ангиопластики, участки сужения расширяются специальным баллоном, который раздувается под высоким давлением.
Если при классической открытой операции по формированию новой фистулы пациент ждет её «созревания» неделями, то после реканализации гемодиализ можно проводить сразу же", — уточнила пресс-служба областного минздрава. Теперь хирурги МСЧ используют щадящий и самый быстрый способ вернуть человека к нормальному графику лечения, избежав тем самым тяжелой травмы и долгого ожидания.
