В Петербурге испекут гигантский блин с начинкой по рецепту няни Пушкина

«Гастрономическим акцентом в финальный день праздника 22 февраля станет розовый блинный пирог от мастеров “Теремка”, созданный по мотивам рецепта Арины Родионовны — няни Александра Пушкина. В этом году гостей ждёт особая начинка и новый рекорд: около 700 килограммов угощений и почти 5 тысяч порций», — рассказали в компании.