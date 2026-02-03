В Петербурге испекут гигантский блин с начинкой по рецепту няни Пушкина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Гигантский блин в 700 килограммов с начинкой по мотивам рецепта от няни Пушкина Арины Родионовны испекут в рамках фестиваля «Сударыня Масленица» в Петропавловской крепости, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского отделения компании «Теремок».
«Гастрономическим акцентом в финальный день праздника 22 февраля станет розовый блинный пирог от мастеров “Теремка”, созданный по мотивам рецепта Арины Родионовны — няни Александра Пушкина. В этом году гостей ждёт особая начинка и новый рекорд: около 700 килограммов угощений и почти 5 тысяч порций», — рассказали в компании.
В «Теремке» отметили, что в этом году рекорд по весу огромного блина будет побит — в прошлому году блинный пирог вышел на 600 килограммов.
«В этом году мы впервые готовим розовый блинный пирог с новой начинкой в русском стиле — с яблоком и брусникой, печь будем всю ночь более 14 часов, чтобы угостить им гостей праздника», — процитировали в пресс-службе слова мастера-блинопёка «Теремка» Светланы Морозовой.
Фестиваль «Сударыня Масленица» в Петропавловской крепости продлится два дня — 21 и 22 февраля.
«Событийный туризм становится эффективным средством преодоления сезонности. Объединяя гастрономические удовольствия и яркие события, мы создаем уникальные впечатления для наших гостей. Санкт-Петербург удерживает первую строчку рейтинга событийного потенциала регионов России на протяжении последних 12 лет. Фестивали подобного формата являются важным инструментом формирования узнаваемого туристского бренда территории и способны стать ее визитной карточкой», — привели в компании слова председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгения Панкевича.
В Нарышкином бастионе крепости откроется детский сказочный городок — с мастер-классами, интерактивными играми и чтением стихов русских поэтов в исполнении сударынь.
Литературную линию продолжат фотозоны с неоном и диджитал-куб с «ожившими» писателями и героями русских сказок.