В Самарской области циркулирует вирус свиного гриппа

Кроме того, с 26 января по 1 февраля в регионе зарегистрировали 10342 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 22,0%. Заболеваемость оказалась ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0−2 года на 63,2%, 3−6 лет на 59,6%, 7−14 лет на 56,2%. В возрастной группе от 15 лет и старше заболеваемость превышает эпид порог на 20,6%.