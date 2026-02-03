Ричмонд
Дополнительные поезда Казань — Москва назначены в праздники в феврале и марте

В праздничные дни в феврале и марте между Казанью и Москвой назначены дополнительные поезда, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

Источник: Агентство «Москва»

«На период высокого спроса в праздничные дни февраля и марта на Горьковской железной дороге назначены дополнительные поезда № 205/206 и № 285/286 сообщением Казань — Москва», — говорится в сообщении.

Так, поезд № 205/206 отправится из столицы Татарстана 20 февраля и 6 марта в 0:10, а прибудет в Москву в те же сутки в 15:48. В обратном направлении состав отправится из столицы России в эти же даты в 21:27, прибудет в Казань на следующий день в 13:00.

Поезд № 285/286 отправится из Казани 23 февраля и 9 марта в 15:00, а прибудет в столицу на следующий день в 4:07. В обратном направлении состав отправится из Москвы 24 февраля и 10 марта в 9:20 и прибудет в столицу Татарстана в те же сутки в 21:45.