Дополнительные поезда Казань — Москва назначены в праздники в феврале и марте

Так, поезд № 205/206 отправится из столицы Татарстана 20 февраля и 6 марта в 0:10, а прибудет в Москву в те же сутки в 15:48. В обратном направлении состав отправится из столицы России в эти же даты в 21:27, прибудет в Казань на следующий день в 13:00.