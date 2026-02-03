В Башкирии назвали сумму единовременной выплаты усыновителям

Теперь единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в Башкортостане с учетом районного коэффициента составит 32 718,02 рубля, ранее было — 30 982,97 рубля, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда по РБ.
В особых случаях, когда семья взяла на воспитание ребенка с инвалидностью, ребенка старше 7 лет, а также двух и более братьев и сестер, размер пособия с 1 февраля проиндексирован до 249 992,30 рубля. Единовременная выплата предоставляется на каждого принятого в семью ребенка.
Право на получение выплаты имеют усыновители, опекуны, приемные родители и попечители, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России.
Обратиться за выплатой можно в отделение Социального фонда, МФЦ или на портале Госуслуг в течение 6 месяцев после принятия ребенка в семью. Решение о выплате принимается в течение 10 рабочих дней, сама выплата осуществляется спустя 5 рабочих дней после утверждения.
В прошлом году данную выплату в Башкортостане получили 1202 семьи, принявшие на воспитание детей, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось об увеличении других социальных и страховых выплат.