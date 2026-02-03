Службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности, заявил Песков

«В любом случае, конечно же, холодное время года — это всегда дополнительная нагрузка для систем ЖКХ. Во всей стране все службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности. И, конечно, соответствующим ведомствам, правительство уделяет этому первостепенное значение», — сказал Песков журналистам.