Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности, заявил Песков

Песков: службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности из-за холодов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Все службы жилищно-коммунального хозяйства в России работают в особом режиме повышенной готовности на фоне холодов, правительство уделяет этому повышенное значение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В любом случае, конечно же, холодное время года — это всегда дополнительная нагрузка для систем ЖКХ. Во всей стране все службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности. И, конечно, соответствующим ведомствам, правительство уделяет этому первостепенное значение», — сказал Песков журналистам.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше