Службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности, заявил Песков

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Все службы жилищно-коммунального хозяйства в России работают в особом режиме повышенной готовности на фоне холодов, правительство уделяет этому повышенное значение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В любом случае, конечно же, холодное время года — это всегда дополнительная нагрузка для систем ЖКХ. Во всей стране все службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности. И, конечно, соответствующим ведомствам, правительство уделяет этому первостепенное значение», — сказал Песков журналистам.