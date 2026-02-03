Ричмонд
Трамваи и троллейбусы не вышли на линии в Ростове утром 3 февраля

Городской электротранспорт не работал утром в Ростове из-за нерасчищенных путей.

Источник: Комсомольская правда

Утром 3 февраля трамваи и троллейбусы Ростова-на-Дону не вышли на свои маршруты из-за нерасчищенных путей. Об этом сообщили в телеграм-канале портала «Ростовский городской транспорт».

Потом, примерно с 11 часов, пассажиров начали перевозить троллейбусы № 1 и 5.

Напомним, 2 февраля в донской столице выпало около 20 см снега. Утром 3 февраля дорожная ситуация в городе оценивалась в 9 баллов.

Известно, что изначально в уборке улиц задействовали 119 машин и 400 дворников. Потом количество коммунальной техники увеличили до 182 единиц. Расчистку и обработку дорог вели всю ночь. Сейчас работы продолжаются.

