Трамваи и троллейбусы не вышли на линии в Ростове утром 3 февраля

Утром 3 февраля трамваи и троллейбусы Ростова-на-Дону не вышли на свои маршруты из-за нерасчищенных путей. Об этом сообщили в телеграм-канале портала «Ростовский городской транспорт».
Потом, примерно с 11 часов, пассажиров начали перевозить троллейбусы № 1 и 5.
Напомним, 2 февраля в донской столице выпало около 20 см снега. Утром 3 февраля дорожная ситуация в городе оценивалась в 9 баллов.
Известно, что изначально в уборке улиц задействовали 119 машин и 400 дворников. Потом количество коммунальной техники увеличили до 182 единиц. Расчистку и обработку дорог вели всю ночь. Сейчас работы продолжаются.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.